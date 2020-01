Ransomware legt Belgische weefmachinebouwer Picanol plat

Ransomware heeft fabrieken van de Belgische weefmachinebouwer Picanol platgelegd. Het gaat om vestigingen in België, China en Roemenië. Door de infectie ligt de productie zo goed als stil, zo meldt Het Nieuwsblad. "Onze it-systemen liggen volledig plat. En dat is problematisch omdat de hele productie computergestuurd is", aldus communicatiedirecteur Frederic Dryhoel.

"Daardoor kunnen we geen informatie meer sturen naar de verschillende productieafdelingen. We moeten hierdoor per afdeling bekijken hoelang we nog kunnen verder werken", laat Dryhoel tegenover VRT NWS weten. "Een aantal afdelingen, zoals de gieterij, werkt vandaag al niet meer." De weefmachinebouwer heeft nog geen bericht van de aanvallers gekregen over het betalen van losgeld.

Er wordt nu geprobeerd om via back-ups de systemen te herstellen. Wanneer het bedrijf weer operationeel zal zijn is echter nog onbekend. Picanol heeft wereldwijd veertien vestigingen met een omzet van 666 miljoen euro in 2018. Bij het bedrijf zijn 2300 mensen werkzaam, waarvan 1600 in de vestiging in het Belgische Ieper. De website van de Picanol Group was op het moment van schrijven onbereikbaar.