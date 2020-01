Antivirusbedrijf Avast blijft Windows 7 zeker tot 2022 ondersteunen

Microsoft mag vanavond dan de ondersteuning van Windows 7 stoppen, antivirusbedrijf Avast zal de eigen antivirussoftware op het platform nog zeker tot 2022 van updates blijven voorzien. "In het belang van de veiligheid en privacy van onze gebruikers blijft Avast virusdefinities voor Windows 7 uitbrengen voor diegenen die niet naar een nieuwere Windowsversie willen of kunnen overstappen", aldus Martin Zima van Avast.

Wanneer Avast de ondersteuning precies zal stoppen is nog niet bekend. Er is geen harde deadline gesteld. Het antivirusbedrijf claimt dat het wereldwijd meer dan 400 miljoen gebruikers heeft. Uit eigen onderzoek blijkt dat meer dan een derde van de Avast-gebruikers op de pc nog met Windows 7 werkt. "We verwachten geen snelle toename van het aantal gebruikers dat naar nieuwere Windowsversies overstapt en hebben nog geen harde deadline voor onze support vastgesteld", zo laat de virusbestrijder weten.