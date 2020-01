IPhone ook als beveiligingssleutel voor Google-accounts te gebruiken

Wie over een iPhone en Google-account beschikt kan vanaf nu de telefoon als fysieke beveiligingssleutel gebruiken om toegang tot het account te krijgen, zo heeft Google aangekondigd. De optie was sinds begin vorig jaar al beschikbaar voor eigenaren van een Androidtoestel.

De optie moet het eenvoudiger voor iPhone-gebruikers maken om deel te nemen aan het Advanced Protection-programma van Google. Dit programma is bedoeld voor mensen die risico op gerichte aanvallen lopen, zoals politieke campagnes, journalisten, activisten, bestuurders en werknemers in bepaalde sectoren. Voorheen moesten gebruikers over een aparte fysieke beveiligingssleutel beschikken. Nu is ook de telefoon hiervoor te gebruiken. De optie om de iPhone als fysieke beveiligingssleutel te gebruiken is echter voor alle gebruikers beschikbaar, zoals in deze uitleg staat vermeld.

Volgens Google bieden fysieke beveiligingssleutels de beste bescherming tegen phishingaanvallen. Het techbedrijf biedt zelf een dergelijke sleutel aan, maar maakt het ook mogelijk om de telefoon hiervoor te gebruiken. Wanneer tweefactorauthenticatie voor het Google-account is ingeschakeld kan de telefoon als beveiligingssleutel worden toegevoegd. Gebruikers die hierna op hun account willen inloggen krijgen dan een melding op hun telefoon te zien, die moet worden bevestigd. Het is wel nodig dat bluetooth tijdens het inloggen staat ingeschakeld.