Mozilla ontslaat personeel om internet te kunnen verbeteren

Mozilla heeft gisteren meerdere medewerkers ontslagen om naar eigen zeggen het internet in de toekomst te kunnen verbeteren. "Om de nieuwe producten te ontwikkelen waarmee we de toekomst kunnen veranderen moeten we dingen anders doen, waaronder het beschikbaar maken van middelen voor dit doel", aldus Mozilla-ceo Mitchell Baker in een verklaring.

Baker stelt dat Mozilla zeer veel in innovatie investeert. "Om dat verantwoordelijk te kunnen doen hebben we ook wat lastige keuzes moeten maken, wat tot het opheffen van functies bij Mozilla heeft geleid." De Mozilla-ceo benadrukt dat de softwareontwikkelaar uitzicht op toekomstige inkomsten heeft, maar er nu geïnvesteerd moet worden. "Om op verantwoorde wijze te investeren om het internet te verbeteren, moeten we binnen de grenzen van onze financiën werken."

"We moeten deze moeilijke beslissingen nemen omdat het online leven beter moet zijn dan het nu is. We moeten de impact van de hedendaagse technologie verbeteren. We moeten ervoor zorgen dat de tech van morgen zo wordt gemaakt dat het mensen en hun privacy respecteert, en ze echte onafhankelijkheid en zinvolle controle geeft. Mozilla bestaat om die uitdagingen aan te gaan", aldus Baker. Volgens TechCrunch zijn er zeventig mensen ontslagen en wordt er 43 miljoen dollar in nieuwe producten geïnvesteerd.