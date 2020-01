Google Chrome controleert voortaan alle downloads

Google heeft een aanpassing aan de downloadcontrole van Chrome doorgevoerd waardoor de browser voortaan alle downloads controleert. Chrome maakt gebruik van Google Safe Browsing-dienst om te bepalen of een bestand kwaadaardig is.

Hiervoor stuurt de browser de checksum en wat andere informatie van het bestand naar Google en ontvangt vervolgens een oordeel of het om een goedaardig of kwaadaardig bestand gaat. Voorheen werden echter niet alle downloads gecontroleerd. Chrome maakte gebruik van een lijst met extensies die het wel en niet moest controleren. Extensies die niet op de lijst stonden werden genegeerd. De aanpassing die Google heeft doorgevoerd zorgt ervoor dat alle extensies worden gecontroleerd, behalve die op de whitelist staan.

"Dit houdt in dat bij bijna alle bestanden die je downloadt, de checksum en wat andere informatie over het bestand naar Google worden gestuurd. Het is nog onduidelijk wat dit voor de privacy inhoudt", aldus Yakov Shafranovich van securitybedrijf Nightwatch Cybersecurity. Gebruikers kunnen de downloadcontrole uitschakelen door Safe Browsing in zijn geheel uit te schakelen. De browser zal dan ook niet meer voor phishingsites en dergelijke waarschuwen. Er is geen optie om de downloadcontrole los van de controle van bezochte websites uit te schakelen.