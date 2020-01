Politie pakt verdachte op voor aanbieden gestolen wachtwoorden

Door DDK: Prachtige actie !



Toch heb ik 2 vragen:



- de publicatie van de politie spreekt over 12 miljard inlognamen, maar de wereld bevolking telt "maar" >8 miljard mensen (waarvan een groot deel nog geen computer heeft) . Okey veel mensen hebben meerdere accounts maar dit zou betekenen dat bijna iedereen van de wereldbevolking met een account is getroffen ?



"aanbieden van omstreeks 12 miljard inlognamen

https://www.politie.nl/nieuws/2020/januari/17/02-twee-verdachten-aangehouden-in-cybercrimeonderzoek-naar-gestolen-wachtwoorden.html

""7.758.099.301 Huidige Wereldbevolking"

https://www.worldometers.info/nl/



- Goed te zien dat er zo is samengewerkt. Het grote geld zal bij de organisatoren zitten maar zouden ze nu ook achter de kopers van deze informatie gaan ?



Zoals de Redactie ook aangeeft en in de link naar de FBI wordt genoemd: "The website had claimed to provide its users a search engine to review and obtain the personal information illegally obtained in over 10,000 data breaches containing over 12 billion indexed records." Het gaat om records, niet alleen om wachtwoorden. Een record is gebruikersnaam, wachtwoord, e-mailadres, etc.