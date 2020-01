ANWB: langere files door uitschakelen Citrix-servers

Doordat overheden, bedrijven en organisaties hun Citrix-servers vanwege het beveiligingslek in de software hebben uitgeschakeld en mensen daardoor niet kunnen thuiswerken was het vanochtend drukker op de Nederlandse wegen, zo laat de ANWB weten. "Het uitschakelen van de zogenoemde Citrix-servers zal maandagochtend gevolgen hebben op de weg. Veel ambtenaren bijvoorbeeld kunnen hierdoor niet vanuit huis werken", aldus de ANWB.

Voornamelijk de Randstad zou met langere files te maken krijgen, aldus de voorspelling van gisterenavond. Die voorspelling lijkt te zijn uitgekomen. "Er wordt minder thuisgewerkt vanwege de Citrix-problemen. Er is daardoor meer verkeersaanbod. De files zullen dus, vooral in de Randstad, langer zijn dan gebruikelijk", zo liet de ANWB vanochtend weten. Ook Rijkswaterstaat meldt dat het door het niet kunnen thuiswerken door uitgeschakelde Citrix-servers iets drukker op de weg is. Voor vanavond houdt Rijkswaterstaat rekening met een zware avondspits.