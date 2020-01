Hogeschool Inholland annuleert tentamens wegens Citrix-lek

Hogeschool Inholland heeft vanwege het beveiligingslek in Citrix besloten om alle tentamens vandaag te annuleren. Afgelopen vrijdag besloot de school de toegang tot de online omgeving van Inholland af te sluiten. Daardoor konden studenten onder andere hun opdrachten niet meer inleveren.

De hogeschool schortte vervolgens de deadlines op voor het inleveren van de opdrachten. Daarnaast werd besloten om alle tentamens op maandag 20 januari af te lasten. Vandaag meldt Inholland via Facebook dat een deel van de ict-voorzieningen ook weer buiten de gebouwen van Inholland beschikbaar is. Het gaat onder andere om e-mail, Office 365, Moodle, Onstage en Gradework. Via deze systemen kunnen leerlingen hun opdrachten inleveren.

"Helaas kunnen we nog niet garanderen dat alles volledig werkt. Daarom adviseren we je om zoveel mogelijk te werken via de digitale omgeving binnen de gebouwen van de hogeschool", aldus het advies van de school. Alle opdrachten met een deadline vanaf vrijdagmiddag 17 januari tot en met dinsdag 21 januari hebben een nieuwe deadline gekregen, namelijk woensdagochtend 22 januari.

De vandaag afgelaste tentamens zullen opnieuw worden ingepland. Studenten ontvangen hierover meer informatie van hun opleiding. De tentamens van dinsdag 21 januari gaan wel gewoon door. Voor deze tentamens krijgen studenten een extra kans.