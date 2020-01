LastPass verhelpt bug met inloggen op wachtwoordmanager

Een bug in een recente versie van LastPass heeft ervoor gezorgd dat een onbekend aantal gebruikers een aantal dagen niet op de online wachtwoordmanager kon inloggen. In eerste instantie stelde LastPass nog dat het probleem niet aan de kant van het bedrijf lag. De fout is inmiddels verholpen.

Tijdens het weekend klaagden gebruikers op Reddit en Twitter dat ze een foutmelding kregen tijdens het inloggen op LastPass, de populaire wachtwoordmanager die gebruikers hun wachtwoorden in de cloud laat opslaan. Daardoor konden deze gebruikers niet op hun online accounts inloggen, tenzij ze het wachtwoord van die accounts zouden resetten. Het probleem speelde zowel bij de app als browserextensie. LastPass stelde in een reactie dat het geen probleem in de eigen dienst had gevonden.

Verder onderzoek wees echter uit dat het probleem wel aan de kant van LastPass lag. In een blogpost stelt het bedrijf dat een bug in een recente release ervoor zorgde dat een "klein aantal" gebruikers met een "bepaalde geschiedenis" niet meer kon inloggen. Verdere details worden niet gegeven, behalve dat het euvel is verholpen. LastPass heeft naar eigen zeggen 13,5 miljoen gebruikers en zou door 47.000 organisaties worden gebruikt.