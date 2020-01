GroenLinks wil opheldering over handel in persoonsgegevens

GroenLinks heeft minister Dekker voor Rechtsbescherming opheldering gevraagd over de handel in persoonsgegevens. Aanleiding voor de vragen van GroenLinks-Kamerlid Buitenweg is onderzoek van de Noorse consumentenbond Forbrukerradet naar tien populaire apps.

Voor het onderzoek werd er gekeken naar de datingapps Grindr, Happn, OkCupid en Tinder, ovulatie-apps Clue en MyDays, make-upapp Perfect365, de religieuze app Muslim: Qibla Finder, kinder-app My Talking Tom en keyboard-app Wave Keyboard. "Alle apps verzamelen gebruikersgegevens en spelen deze door aan meer dan 135 (commerciële) partijen. Dat doen ze zonder dat ze de gebruikers hier (goed) over informeren of zonder hen om toestemming vragen", aldus de Nederlandse Consumentenbond.

Volgens Forbrukerradet is de situatie compleet uit de hand gelopen en moet de huidige praktijk van het uitgebreid volgen en profileren van mensen stoppen. "Deelt u de mening dat de groeiende handel in persoonsgegevens een risico vormt door individuen kwetsbaar te maken voor manipulatie en discriminatie?", vraagt Buitenweg aan Dekker. Het GroenLinks-Kamerlid wil ook van de minister weten of de AVG voldoende handvatten biedt om ongewenste datahandel te bestrijden. "Zo ja, hoe is het mogelijk dat illegale datahandel nog altijd staande praktijk is volgens het rapport van de Noorse consumentenbond? Zo nee, op welke punten zou additionele wetgeving wenselijk kunnen zijn?"

Verder moet Dekker laten weten of apps met hun privacyverklaringen, waarin staat dat leeftijd, sekse en gedragsinformatie geen persoonsgegevens zijn, de AVG overtreden en wat de minister van plan hier is tegen te doen. Ook moet Dekker duidelijk maken hoe vaak de Autoriteit Persoonsgegevens al een formeel handhavingstraject is gestart naar aanleiding van het illegaal doorverkopen of doorgeven van persoonsgegevens aan derden, sinds de inwerkingtreding van de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming.

Afsluitend vraagt Buitenweg of de minister van plan is om gehoor te geven aan de oproep van de Consumentenbond om meer te doen om illegale datahandel tegen te gaan. Dekker heeft drie weken de tijd om de vragen te beantwoorden.