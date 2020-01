Grapperhaus: Nederland geprezen voor Citrix-aanpak

Enkele overheden van grote bevriende naties hebben Nederland geprezen voor de manier waarop het omging met het beveiligingslek in Citrix, zo heeft minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid laten weten tijdens het mondelinge vragenuur in de Tweede Kamer.

De minister reageerde op vragen van D66-Kamerlid Kees Verhoeven. "Enige maanden geleden stonden wij hier ook. Toen noemde de minister van Justitie en Veiligheid elk bedrijf dat zijn digitale beveiliging niet op orde heeft, een "ongelofelijke oliebol". Heeft de minister het allemaal zelf wel op orde, vraag ik me nu af. De eerste vraag die ik hem daarom stel is: is de minister van Justitie en Veiligheid nu zelf een ongelofelijke oliebol? En zo nee, waarom niet?", stelde Verhoeven de vraag.

Volgens Grapperhaus hebben de overheidsdiensten de afgelopen jaren zeer grote stappen gemaakt als het gaat om het goed monitoren van wat er in de digitale wereld van de rijksoverheid en de vitale infrastructuur gebeurt. "Ik wil dat niet op mijzelf laten afstralen. Ik wil natuurlijk graag aan het eind van deze kabinetsrit ook niet als oliebol worden beoordeeld door de heer Verhoeven", antwoordde de minister.

"Het is wel saillant dat enkele overheden van grote bevriende naties het compliment hebben gemaakt dat het NCSC, de NCTV, maar ook de rijks-CIO, de Chief Information Officer voor het Rijk, in hun handelen aanzienlijk voorliepen op wat er in andere landen aan actie werd ondernomen", ging Grapperhaus verder. Ondanks de complimenten is het volgens de minister belangrijk om te beseffen dat Nederland niet goed voorbereid is op digitale ontwrichting, zoals de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) eerder liet weten.

"De WRR zegt: het is niet een kwestie óf het gebeurt, maar je moet voorbereid zijn áls het gebeurt. We zullen natuurlijk ook gaan evalueren hoe het hier gegaan is: hebben we dat goed aangepakt? Ook zullen we kijken wat de implicaties zijn voor het cyberbeleid. Ik zeg nu vast toe dat ik dat meteen meeneem in de brief aan uw Kamer — die is aangekondigd voor maart — over de beleidsreactie op dat WRR-rapport."

Over de kosten van het incident kan en wil Grapperhaus nog niets zeggen. "Het moge duidelijk zijn dat dit inderdaad een schadepost oplevert; daar moeten we heel duidelijk over zijn. Maar het allerbelangrijkste is dat de onder mij ressorterende diensten samen met de onder BZK ressorterende diensten alert en actief in zo'n crisis optreden en natuurlijk geen maatregelen nemen die onnodig schade en kosten opleveren."