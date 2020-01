Citrix-lek zorgt voor 29 meldingen bij Autoriteit Persoonsgegevens

5.9.1 Wanneer is er sprake van een inbreuk in verband met persoonsgegevens?

Een inbreuk in verband met persoonsgegevens, beter bekend als een datalek, is een inbreuk op debeveiliging die leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging, de ongeoorloofde verstrekking of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte persoonsgegevens. Het is voor de kwalificatie als ‘inbreuk in verband met persoonsgegevens’ niet relevant dat er boos opzet in het spel is. Hoewel een hack van uw systemen waarbij persoonsgegevens worden buitgemaakt een schoolvoorbeeld is van een datalek, kunnen ook gegevens die op een verloren laptop staan of een afgesloten website met persoonsgegevens die per ongeluk openstaat ook kwalificeren als een datalek.

Een inbreuk op de beveiliging houdt in dat zich daadwerkelijk een beveiligingsincident heeft voorgedaan. Er is niet uitsluitend sprake van een dreiging, of van een tekortkoming in de beveiliging (ook wel aangeduid als een beveiligingslek) die zou kunnen leiden tot een beveiligingsincident. Er heeft zich daadwerkelijk een beveiligingsincident voorgedaan, en de preventieve maatregelen die u eventueel heeft getroffen waren niet toereikend om dit te voorkomen.

Dat veel meer incidenten ondervallen, wist ik. Uit https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/handleidingalgemeneverordeninggegevensbescherming.pdf Wat ik nog niet wist is wat daar direct onder staat:Moet je dit uitleggen als dat iedereen die niet tijdig de workaround op zijn Citrix "gateway" geïnstalleerd heeft, of dat heeft gedaan op een oudere versie waarop de workaround niet werkt, (en over voldoende privacygevoelige gegevens beschikt dat een melding vereist is) dit binnen 24 uur als incident had moeten melden bij de AP? Dan lijkt 29 me aan de lage kant.Of moet ik het bovenstaande anders interpreteren in dit geval? D.w.z. als eennog niet tot eenheeft geleid, moet je dat dan wel of niet melden bij de AP? Immers er lijkt geen meldplicht voorte bestaan.