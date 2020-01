Providers geven ex-klanten 6 maanden toegang tot oud e-mailadres

Erik, je hebt gelijk over 06 nummers. Enigszins offtopic, maar ik heb ooit de app Uber gebruikt in het buitenland en daarbij mijn creditcard gekoppeld. App verwijderd maar vergeten de creditcard te verwijderen. Ruim een jaar later nog eens gedownload, en wat denk je? Mijn creditcard stond er nog in en was ook direct bruikbaar. Bij de installatie hoefde ik alleen een SMS code op te geven. Met een beetje geluk krijg je een hergebruikt nummer en kan je een tijdje gratis gebruik maken van Uber ;-)