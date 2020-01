D66 wil opheldering over betalen van losgeld bij ransomware

D66 heeft minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid om opheldering gevraagd over het betalen van losgeld bij ransomware door publieke instellingen. Aanleiding voor de Kamervragen van D66-Kamerlid Kees Verhoeven is een artikel op Security.NL over cyberverzekeringen die voor een toename van ransomware-aanvallen zouden zorgen en berichtgeving dat de Universiteit Maastricht losgeld betaalde om door ransomware versleutelde bestanden terug te krijgen.

Verhoeven wil van Grapperhaus weten hoeveel publieke instellingen, waaronder universiteiten en ziekenhuizen, door ransomware zijn getroffen en in hoeveel gevallen er is gekozen om het losgeld te betalen. "In hoeverre is het mogelijk om voor dergelijke beslissingen over het al dan niet betalen van losgeld eenduidig beleid te ontwikkelen? Ziet u additionele mogelijkheden voor beleid op het gebied van back-upbeleid?", vraagt het D66-Kamerlid verder.

De minister moet tevens aangeven of hij het eens is met de stelling dat het betalen van ransomware door verzekeraars voor een toename van ransomware-aanvallen zorgt. "Zo ja, bent u van plan om stappen te nemen tegen, of eisen te stellen aan, het verzekeren van losgeld voor ransomware?", aldus een vervolgvraag van Verhoeven, die tevens wil weten welke stappen Grapperhaus tegen ransomware-aanvallen gaat nemen. De minister heeft drie weken de tijd om de vragen te beantwoorden.