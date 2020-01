"Ransomware versleutelde back-ups Universiteit Maastricht"

De aanvallers die toegang wisten te krijgen tot het netwerk van de Universiteit Maastricht en bestanden op allerlei systemen versleutelden, wisten ook de back-ups te versleutelen. Die stonden namelijk op de universiteitsservers en waren daardoor voor de aanvallers te bereiken, dat meldt de Volkskrant.

De back-ups bevatten onderzoeksgegevens en gegevens van studenten en medewerkers die tientallen jaren teruggingen. Eerder meldde universiteitsblad Observant dat de universiteit het door de aanvallers gevraagde losgeld had betaald om de bestanden terug te krijgen. Het zou om een bedrag van enkele tonnen gaan. Volgens bronnen waarmee de Volkskrant sprak ligt het bedrag tussen de 200.000 en 300.000 euro. Op 5 februari zal de universiteit in een symposium meer details over het incident vrijgeven.

Gisteren stelde D66 nog Kamervragen aan minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid over het aantal publieke instellingen dat door ransomware is getroffen en het gevraagde losgeld heeft betaald. "In hoeverre is het mogelijk om voor dergelijke beslissingen over het al dan niet betalen van losgeld eenduidig beleid te ontwikkelen? Ziet u additionele mogelijkheden voor beleid op het gebied van back-upbeleid?", vroeg D66-Kamerlid Kees Verhoeven de minister.