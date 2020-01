VN verbiedt gebruik WhatsApp door hoge functionarissen

De Verenigde Naties heeft het gebruik van WhatsApp door hooggeplaatste functionarissen verboden omdat de chatdienst niet veilig is. Dat heeft een woordvoerder tegenover journalisten laten weten. Het verbod werd vorig jaar juni ingesteld. Een maand eerder, in mei 2019, werd bekend dat aanvallers een zerodaylek in WhatsApp hadden gebruikt om gebruikers met spyware te infecteren.

Via de spyware konden de aanvallers hun slachtoffers onder andere via de camera en microfoon bespioneren. Gisteren werd bekend dat aanvallers, vermoedelijk via een zerodaylek in WhatsApp, de iPhone van Amazon-ceo Jeff Bezos wisten te compromitteren. Bezos ontving een MP4-bestand van de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman. Uren na ontvangst van de video werd er allerlei data van de telefoon gedownload. Het ging om gigabytes aan foto's en andere bestanden, zo blijkt uit het onderzoeksrapport (pdf) dat door Vice Magazine openbaar werd gemaakt.

Naar aanleiding van het onderzoeksrapport riepen twee VN-experts op tot een onderzoek. "Het forensisch onderzoek stelt vast dat de aanval waarschijnlijk is uitgevoerd via een bekend spywareproduct dat ook in andere Saoedische surveillancezaken is gebruikt, zoals de Pegasus-malware van de NSO Group. Een product waarvan wordt gemeld dat het door Saoedische functionarissen is gekocht en gebruikt", zo stelden Agnes Callamar, speciale VN-rapporteur voor buitengerechtelijke executies, en David Kaye, speciaal VN-rapporteur voor de vrijheid van meningsuiting.

Een VN-woordvoerder werd na de oproep van de twee VN-experts gevraagd of Antonio Guterres, secretaris-generaal van Verenigde Naties, ook via WhatsApp met de Saoedische kroonprins en andere wereldleiders communiceerde. "Hooggeplaatste VN-functionarissen zijn geïnstrueerd om geen WhatsApp te gebruiken. Het wordt niet ondersteund als een veilig mechanisme", aldus de woordvoerder.