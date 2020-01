Londense politie zet camera's met live gezichtsherkenning in

Na verschillende proeven heeft de Londense politie besloten om binnen een aantal weken camera's met live gezichtsherkenning uit te rollen. De camera's zullen iedereen op straat monitoren en gezichten van voorbijgangers vergelijken met gezichten van gezochte verdachten.

Zodra de camera een hit heeft wordt er een bericht naar politieagenten ter plekke gestuurd. Die zullen vervolgens de camera-afbeelding vergelijken met de persoon die ze zien. "We zullen altijd uitleggen waarom we iemand staande hebben gehouden. We zullen ze ook een folder geven waarin wordt uitgelegd hoe ze ons voor verder vragen kunnen benaderen", aldus de Metropolitan Police op de eigen website.

Het systeem zal alleen de afbeeldingen bewaren die voor een waarschuwing hebben gezorgd. Deze camera-afbeeldingen worden 31 dagen bewaard, of wanneer de verdachte is aangehouden, of het onderzoek of juridisch proces is afgerond. Foto's van burgers die niet zijn verdacht worden automatisch en meteen verwijderd, aldus de politie. Het systeem maakt ook video-opnamen die 31 dagen worden bewaard. De Metropolitan Police stelt verder dat het geen misdrijf is om niet langs het systeem te lopen.

De Britse privacytoezichthouder ICO laat weten dat het garanties van de Londense politie heeft ontvangen dat het cameratoezicht aan de databeschermingswetgeving zal voldoen. "We verwachten hier de komende dagen meer informatie van de Metropolitan Police over te ontvangen", aldus de ICO. "Dit is een belangrijke nieuwe technologie met in potentie grote privacygevolgen voor Britse burgers", stelt de privacytoezichthouder verder. Die roept de Britse overheid dan ook op om met bindende richtlijnen te komen voor het gebruik van camera's met live gezichtsherkenning.

De Britse privacyorganisatie Big Brother Watch laat op Twitter weten dat het naar de rechter stapt.