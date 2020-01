Italië dreigt Facebook met nieuwe miljoenenboete

De Italiaanse mededingingsautoriteit AGCM heeft Facebook met een nieuwe miljoenenboete gedreigd. Eind 2018 oordeelde de toezichthouder dat Facebook haar gebruikers niet goed informeerde over het verzamelen en gebruiken van hun persoonlijke data voor commerciële doeleinden.

Facebook stelt dat het platform gratis is te gebruiken, terwijl het eigenlijk data van gebruikers voor commerciële doeleinden verzamelt. Daardoor maakt Facebook zich schuldige aan een oneerlijke commerciële handeling, waarbij gebruikers worden verleid tot het maken van een "transactionele beslissing" die ze anders niet zouden maken, aldus de AGCM.

Naast een boete van 5 miljoen euro die de toezichthouder Facebook destijds oplegde werd de sociale netwerksite ook verboden om op deze manier door te gaan. Facebook moest daarnaast op de website, binnen de app en persoonlijke pagina van elke geregistreerde Italiaanse gebruiker een verklaring plaatsen. Facebook verwijderde de "it’s free and always will be!" vermelding van de eigen website.

Toch worden nieuwe gebruikers nog altijd niet goed geïnformeerd over het verzamelen en gebruiken van hun gegevens voor commerciële doeleinden, laat de toezichthouder verder weten. Ook heeft Facebook de verklaring over de werkwijze nooit gepubliceerd. Doordat Facebook dit niet heeft gedaan, terwijl het wel was verzocht, kan de AGCM opnieuw een boete van 5 miljoen dollar opleggen.