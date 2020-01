Grapperhaus laat vraag over WhatsApp-backdoor onbeantwoord

Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid heeft Kamervragen van het CDA over de mogelijkheid om een backdoor aan WhatsApp en Telegram toe te voegen onbeantwoord gelaten. Wel stelt de minister dat het ontwikkelen van eigen encryptiesoftware niet is verboden. Aanleiding voor de Kamervragen van CDA-Kamerlid van Dam was de recente oproep van de minister aan de EU om encryptie te verzwakken. Volgens de minister moet het gebruik van encryptie om kinderpornografie uit te wisselen onmogelijk worden gemaakt.

"Wat zijn – op hoofdlijnen – de technische mogelijkheden om een achterdeur in te bouwen in versleutelde software en diensten? Kunt u deze vraag specifiek beantwoorden voor (a) Whatsapp, (b) Telegram en (c) voor platforms die door specifieke doelgroepen (bijvoorbeeld criminelen) zelf zijn opgezet?", stelde Van Dam de vraag. Daarnaast vroeg het CDA-Kamerlid of het een optie zou zijn om de sleutellengte van encryptie beperken, zodat diensten als de AIVD die kunnen kraken, maar "amateurs" niet.

"Het breder gebruik van encryptie, onder meer door het standaard instellen van versleuteling bij communicatie tussen personen, maakt het opsporen van strafbare feiten lastiger en soms onmogelijk. De mogelijkheden om rechtmatige toegang tot communicatie te verkrijgen en de voor- en nadelen daarvan worden momenteel bezien. Daarbij hecht ik aan overleg met publieke en private partijen en streef ik naar oplossingen binnen de kaders van het kabinetsstandpunt over encryptie uit 2016", antwoordt minister Grapperhaus.

Van Dam vroeg ook naar de kans dat criminelen hun eigen encryptiesoftware gaan gebruiken als WhatsApp van een backdoor wordt voorzien. "Het opzetten van eigen voorzieningen voor het versturen van encrypted berichten is mogelijk en niet bij wet verboden. Er zijn dan ook bedrijven die voorzieningen voor het versturen van encrypted berichten aanbieden. In het kader van strafrechtelijke onderzoeken zijn niettemin bij bedrijven reeds berichten in beslag genomen en heeft het OM berichten in onversleutelde vorm kunnen inzien", laat Grapperhaus weten.