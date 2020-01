AP-voorzitter: je hebt altijd iets te beschermen

Dit is er een in het rijtje "bewindslieden" die ondertussen ongeacht wat ze zeggen, hoe zinnig ook, altijd een vieze smaak in de mond opleveren. Dat is op zichzelf al een probleem. Dat voorheen-het-cpb-nu-de-ap ook nog eens nogal eens liever lui dan moe is maakt het er niet beter op. Leuk, aleid, maar ga je je poppetjes nog eens iets laten doen, of zitten ze er alleen voor het mooi?