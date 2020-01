Duitse hackersclub CCC eist recht op encryptie

Ik snap wel waarom wij als nerds sterk aan privacy hechten. Nog recent stond er een vernietigend artikel in nrc.nl over een wat excentrieke (maar wel briljante) medewerker die bij de politie doodgepest werd (https://www.nrc.nl/nieuws/2020/01/22/pasjes-pesten-en-problemen-bij-de-blauwe-familie-a3987881). Als er al rook is over de eigen medewerkers, hoe moet het dan met wildvreemden?



Solove zegt terecht dat het een zekere mate van moed vereist om een buitenbeentje te zijn. Gebrek aan privacy, om te kiezen wanneer je daar voor uitkomt, verhoogt de noodzakelijke moed exponentieel. Het vooruitzicht alleen al is genoeg om voor paniek te zorgen en het niet aflatende sabelgekletter is daarmee op zichzelf al kwetsend.