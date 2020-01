Onderzoek: helft besmette WordPress-sites draait onveilige versie

De helft van alle WordPress-sites die vorig jaar door malware besmet raakte draaide een verouderde versie van het contentmanagementsysteem (cms). Daarnaast raakte een aanzienlijk deel via verouderde plug-ins besmet, zo stelt securitybedrijf Sucuri op basis van 60.000 opgeschoonde websites.

Van de besmette websites die het bedrijf opschoonde draaide 94,2 procent op WordPress. Vier procent meer dan in 2018. Maar liefst 56 procent van alle besmette websites draaide op het moment van de infectie een verouderde cms-versie. Wordt er specifiek naar WordPress gekeken, dan is dit 49 procent. Sinds WordPress 3.7 biedt het cms de mogelijkheid om automatisch updates te installeren.

WordPress doet het daardoor beter dan andere platformen. Zo waren bij Drupal, Magento en Joomla, drie andere populaire cms-platformen, respectievelijk 77, 87 en 90 procent van de besmette websites op het moment van de infectie out-of-date. Waar het bij WordPress-sites wel misgaat zijn de plug-ins. Ruim veertig procent van de besmette sites draaide een verouderde plug-in waardoor aanvallers toegang tot de website konden krijgen.

Verder ontdekten de onderzoekers dat veel websites kwetsbare versies van PHP draaien. Meer dan tweederde van de sites maakt gebruik van een PHP-versie die end-of-life is en geen beveiligingsupdates meer ontvangt. In de meeste gevallen proberen aanvallers bij een succesvolle aanval spamcontent op de site te plaatsen of code toe te voegen die bezoekers van de gecompromitteerde site automatisch naar een spamsite doorstuurt.

"Alleen in 2019 was 60 procent van de cms-applicaties out-of-date op het moment van de infectie, waardoor verouderde onderdelen en cms-bestanden de voornaamste oorzaak van gehackte websites zijn. Verouderde plug-ins, modules en extensies, misbruikte inloggegevens, slecht geconfigureerde applicaties en servers en een gebrek aan kennis over security best practices blijven een oorzaak van infecties", aldus Sucuri, dat voor dit jaar een zelfde beeld verwacht.