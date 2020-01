Mozilla brengt Thunderbird onder bij MZLA Technologies

Mozilla heeft de e-mailclient Thunderbird ondergebracht bij MZLA Technologies Corporation, een dochteronderneming van de opensource-ontwikkelaar. De beslissing moet ervoor zorgen dat Thunderbird inkomsten via samenwerkingsverbanden en niet-charitatieve donaties kan ontvangen, waarmee de kosten van nieuwe producten en diensten zijn te dekken. Ook moet het eenvoudiger worden om nieuwe mensen aan te nemen.

In 2015 kondigde Mozilla aan dat het Thunderbird van Firefox wilde loskoppelen, waarbij er naar andere partijen werd gezocht die in de e-mailclient wilden investeren. In 2017 besloot Mozilla dat het de juridische en financiële basis van Thunderbird zou blijven verzorgen, maar dat de e-mailclient niet meer van de Mozilla-infrastructuur gebruik ging maken.

Dankzij donaties van gebruikers ziet de toekomst van Thunderbird, die eerst nog onzeker was, er nu een stuk zonniger uit. Zo is het aantal medewerkers van het projectteam gegroeid en zijn er nieuwe doelen gesteld. Om de e-mailclient in de toekomst succesvol te laten zijn heeft Mozilla het Thunderird-project nu bij een eigen dochteronderneming ondergebracht.

Dit zal geen gevolgen voor de dagelijkse activiteiten van het Thunderbird-team hebben en de software blijft gewoon gratis en open source. Ook de focus op open standaarden en privacy blijft onveranderd. "Deze overstap naar MZLA Technologies Corporation zorgt ervoor dat het Thunderbird-project eenvoudiger mensen kan aannemen, sneller kan handelen en nieuwe ideeën kan najagen die voorheen niet mogelijk waren", zegt Philipp Kewisch van Mozilla. De komende maanden zal er meer informatie worden gegeven over de toekomstige richting van Thunderbird.