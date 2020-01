Rusland blokkeert e-maildiensten ProtonMail en StartMail

De Russische autoriteiten hebben besloten om de versleutelde e-maildiensten ProtonMail en StartMail te blokkeren. Dat laten de Russische telecomtoezichthouder Roskomnadzor en de Russische geheime dienst FSB vandaag via de eigen websites weten.

Volgens de toezichthouder is ProtonMail zowel vorig als dit jaar door aanvallers gebruikt voor het verspreiden van valse bommeldingen. ProtonMail zou herhaaldelijk hebben geweigerd om informatie over de afzenders van de berichten aan Roskomnadzor te verstrekken. De toezichthouder stelt dat het de toegang beperkt tot diensten die door criminelen worden gebruikt voor het destabiliseren van het land en het vergroten van spanningen. Naast ProtonMail is ook de vpn-dienst ProtonVPN op de zwarte lijst geplaatst.

De FSB laat weten dat sinds eind november vorig jaar via de Nederlandse e-maildienst StartMail meer dan duizend bommeldingen zijn ontvangen. De versleutelde e-maildienst werd daarop op 23 januari in Rusland geblokkeerd, aldus de Russische geheime dienst. Op 24 januari werden de bommeldingen vervolgens via ProtonMail verstuurd, dat nu ook is geblokkeerd. ProtonMail laat via Twitter weten dat het aan een oplossing werkt. Gebruikers krijgen het advies om ProtonMail via het Tor-netwerk te benaderen.