Inbraak op tientallen VN-servers via bekend SharePoint-lek

Aanvallers zijn vorig jaar juli erin geslaagd om op tientallen servers van de Verenigde Naties in te breken omdat een belangrijke beveiligingsupdate voor een ernstige kwetsbaarheid niet door beheerders was geinstalleerd. De kwetsbaarheid werd in februari en maart vorig jaar door Microsoft gepatcht.

In mei werd bekend dat de kwetsbaarheid actief werd aangevallen en kwam de Canadese overheid zelfs met een waarschuwing voor deze aanvallen. De servers bij de Verenigde Naties werden echter niet gepatcht. Volgens VN-beleid moeten updates binnen een maand zijn geïnstalleerd, maar dat was in dit geval niet gebeurd, zo laat een VN-woordvoerder tegenover The New Humanitarian weten.

Aanvallers konden zo toegang tot een kwetsbare SharePoint-server krijgen en daarvandaan andere servers in het VN-netwerk benaderen. Het zou om minstens 42 servers op locaties in Genève en Wenen gaan. Vijfentwintig andere servers zijn mogelijk door de aanvallers gecompromitteerd. Bij de aanval zou 400GB aan data zijn buitgemaakt, waaronder gegevens van VN-medewerkers, aldus een bron. VN-personeel werd na ontdekking van de inbraak wel gevraagd hun wachtwoord te wijzigen, maar kreeg niets over de inbraak en gestolen data te horen.