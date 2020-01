Avast maakt verzamelen gebruikersdata via virusscanner opt-in

Antivirusbedrijf Avast gaat het verzamelen van gebruikersdata via de virusscanner opt-in maken. Een update die gebruikers om toestemming vraagt zal worden uitgerold. Dat laat de virusbestrijder weten na ophef over het verzamelen en verkopen van gebruikersdata.

Vorig jaar werd bekend dat Avast miljoenen verdient aan gebruikers die de extensies van Avast of AVG hebben geinstalleerd. AVG is al enige tijd onderdeel van Avast. De verzamelde data, die volgens Avast niet naar personen is te herleiden, wordt geanalyseerd door het bedrijf Jumpshot, waar Avast een meerheidsbelang in heeft. Vervolgens wordt de data aan klanten verkocht. Het gaat dan om investeerders en "brand managers". Die kunnen zo zien hoe mensen van het internet gebruikmaken. Onder andere Google en Microsoft zijn klant Jumpshot.

Naar aanleiding van deze onthulling besloten Google en Mozilla de browserextensies uit hun extensie-stores te verwijderen. Daarop maakte Avast bekend dat het de hoeveelheid gebruikersdata die de extensies verzamelen ging beperken. Deze week bleek uit gelekte documenten waar PCMag en Vice Magazine over berichtten dat Avast de gebruikersgegevens nu direct via de antivirussoftware verzamelt, in plaats van de eigen extensies hiervoor te gebruiken.

In een reactie op de nieuwe ontstane ophef laat Avast weten dat in het privacybeleid duidelijk staat vermeld welke gegevens het verzamelt. Ook benadrukt de virusbestrijder dat het geen persoonlijke identificeerbare gegevens aan derde partijen heeft gekocht. Naar aanleiding van alle commotie heeft Avast nu wel besloten verschillende aanpassingen door te voeren.

"In juli 2019 hebben we een expliciete opt-in-keuze voor alle nieuwe downloads van onze desktop-antivirus getest die het legacy opt-out-mechanisme zal vervangen, en we zijn bezig om dit onder al onze bestaande gebruikers uit te rollen die proactief zullen worden gevraagd om hun keuze te maken", aldus de verklaring van Avast. Het antivirusbedrijf merkt verder op dat het naar andere aanpassingen kijkt om de transparantie en keuze voor gebruikers te verbeteren.