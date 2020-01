"EU ziet af van verbod op gezichtsherkenning in openbare ruimtes"

De Europese Commissie ziet af van een mogelijk tijdelijk verbod op het gebruik van gezichtsherkenning in openbare ruimtes. Dat meldt persbureau Reuters op basis van een voorstel dat het heeft ingezien. Twee weken geleden liet het persbureau nog weten dat de EU een tijdelijk verbod juist overwoog.

In het EU-document van twee weken geleden stelde de commissie dat er strengere regels mogelijk nodig zijn om de privacy en datarechten van Europeanen te beschermen. Tijdens het opstellen van deze regels zou er een tijdelijk verbod op het gebruik van gezichtsherkenning kunnen worden ingesteld. In het document werd gesproken over een periode van drie tot vijf jaar waarbij er geen gebruik van gezichtsherkenningstechnologie in openbare ruimtes mag worden gemaakt.

Dit zou voldoende tijd moeten geven voor de ontwikkeling van een methodologie waarmee de impact van gezichtsherkenning is te beoordelen en mogelijke maatregelen zijn te ontwikkelen. Voor beveiligingsprojecten en onderzoek en ontwikkeling zou een uitzondering kunnen worden gemaakt. Functionarissen lieten aan Reuters weten dat er feedback op het voorstel zou worden gezocht voordat er een definitieve beslissing werd genomen.

In het nieuwste voorstel is de mogelijkheid om een tijdelijk verbod in te kunnen stellen geschrapt. Het voorstel, dat maatregelen bevat om met de uitdagingen van kunstmatige intelligentie om te gaan, kan echter nog worden aangepast voordat het op 19 februari wordt gepresenteerd.