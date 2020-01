Katvangers kochten Jaguar en Rolexen met geld digitale bankroof

De 13 miljoen euro die cybercriminelen vorig jaar bij de grootste bank van Malta wisten te stelen is onder andere uitgegeven aan Rolex-horloges, een Jaguar en een Audi A5, zo meldt het Britse National Crime Agency. De Britse autoriteiten hebben drie personen aangehouden in verband met het witwassen van geld dat bij de digitale bankroof werd gestolen.

De aanval op de Bank of Valletta vond vorig jaar februari plaats. Criminelen slaagden erin om 13 miljoen euro van de bank naar rekeningen in Groot-Brittannië, de Verenigde Staten, Tsjechië en Hong Kong over te maken. Na ontdekking van de aanval besloot de bank alle systemen en geldautomaten uit te schakelen en werden alle operaties stopgezet. De Bank of Valletta is verantwoordelijk voor de helft van alle Maltese banktransacties en de aanval had dan ook een economische impact. Zo konden winkels en hotels geen betalingen via bankpassen en creditcards verwerken.

Eén van de rekeningen waar het geld naar toe werd overgemaakt was van iemand in Belfast. Het ging om een bedrag van 950.000 euro. In de uren na de transactie en voordat de bank de rekening kon blokkeren werd er ruim 400.000 euro in contanten opgenomen en gebruikt voor het aanschaffen van luxeproducten, waaronder Rolexen, een Jaguar en Audi A5. In de zaak zijn in Belfast en Londen drie mannen van 17, 22 en 39 jaar aangehouden.