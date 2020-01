Herstel ransomware kost Amerikaans politiekorps 550.000 dollar

Een Amerikaans politiekorps dat vorige maand met ransomware besmet raakte is 550.000 dollar kwijt aan herstelkosten. Het korps van St. Lucie County, dat 321.000 inwoners telt, werd op 17 december getroffen door de DoppelPaymer-ransomware. De besmetting had gevolgen voor allerlei diensten. Zo beschikte het korps niet meer over e-mail, deden bepaalde telefoonlijnen het niet en waren arrestatieverslagen niet beschikbaar.

Ook werkte het systeem voor vingerafdrukken en het opvragen van strafbladen niet meer. Tevens was de salarisadministratie ontoegankelijk en werkte het reserveringssysteem voor de politiecellen niet. "We liepen meerdere dagen met pennen en notitieblokken rond", aldus sheriff Ken Mascara. De aanvallers eisten 1 miljoen dollar voor het ontsleutelen van de bestanden. Het politiekorps besloot het gevraagde losgeld niet te betalen. Er was een schone back-up van een week oud beschikbaar. Deze back-up was ergens anders opgeslagen. De gegevens die wel verloren gingen zijn inmiddels opnieuw aangemaakt.

De overuren van de it-afdeling, het inschakelen van experts en de aanschaf van nieuwe hardware en software hebben het politiekorps 550.000 dollar gekost. In oktober had het korps echter een "malwareverzekering" afgesloten die alle kosten dekt, zo melden TCPalm en WPBF.