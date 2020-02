Sonos lekt e-mailadressen honderden klanten via cc-blunder

Speakerfabrikant Sonos heeft door een blunder de e-mailadressen van honderden klanten gelekt. Het bedrijf reageerde op vragen van klanten over het niet meer uitbrengen van updates voor oudere modellen, maar had onbedoeld in het cc-veld 450 e-mailadressen vermeld.

Die waren zodoende voor alle ontvangers van het bericht zichtbaar. Sonos laat in een verklaring tegenover de BBC weten dat het aan alle klanten excuses heeft gemaakt en processen heeft doorgevoerd die herhaling in de toekomst moeten voorkomen. Het komt nog altijd voor dat e-mailadressen lekken door het niet gebruik van bcc, maar cc. Vorig jaar overkwam dit de gemeente Etten-Leur waardoor de e-mailadressen van tweeduizend inwoners na een cc-blunder op straat kwamen te liggen.