ProtonMail: Rusland vroeg niet om informatie over bommeldingen

De Russische autoriteiten besloten deze week de versleutelde e-maildienst ProtonMail voor Russische internetgebruikers te blokkeren, maar de blokkade is volgens ProtonMail ongerechtvaardigd. Aanleiding voor de blokkade waren bommeldingen die via ProtonMail naar Russische steden waren verstuurd.

Volgens de Russische autoriteiten wilde ProtonMail niet meewerken met het onderzoek naar de bommeldingen. In een verklaring laat de e-mailprovider weten dat niet dit klopt. "We hebben nooit een verzoek om hulp of informatie over de zaak ontvangen", zegt ProtonMail-ceo Andy Yen. Ook de Zwitserse autoriteiten hebben geen hulpverzoek van de Russen ontvangen, aldus Yen.

"De verklaringen van de Russische overheid zijn daarom onverklaarbaar voor ons. Er lijkt geen rechtvaardiging te zijn waarom ze niet via juridische procedures onze hulp zochten", gaat Yen verder. Hij merkt op dat bommeldingen ook in Zwitserland strafbaar zijn. ProtonMail is daarom een onderzoek gestart. Daaruit blijkt dat er inderdaad bommeldingen via de e-maildienst zijn verstuurd.

Alle e-mailaccounts in kwestie zijn ge√Įdentificeerd en uitgeschakeld. Tevens heeft ProtonMail alle beschikbare gebruikersgegevens bewaard. De Russische autoriteiten kunnen deze data via de Zwitserse politie opvragen, stelt Yen. "Deze optie was altijd voor de Russische autoriteiten beschikbaar en hun terughoudendheid om ons of de Zwitserse politie te benaderen heeft alleen maar een snelle aanhouding van de verantwoordelijke personen achter deze bommeldingen gehinderd", zo laat de ProtonMail-ceo weten.

Afsluitend roept Yen de Russische overheid op om de blokkade te heroverwegen en samen met het bedrijf te werken. "Alleen door internationale samenwerking zijn deze dreigingen te elimineren en we kijken ernaar uit om binnen het kader van de Zwitserse wet assistentie te verlenen."