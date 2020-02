Nog ruim 8.000 Citrix-systemen kwetsbaar voor aanvallen

A spreadsheet containing student health problems, bereavements and personal issues was sent to 298 people at the University of East Anglia in June 2017.



Insurers have since paid out £142,512 to affected students from UEA, which said it had reviewed data practices.

Een nobel streven van het Nederlands Security Meldpunt, maar nagenoeg totaal zinloos. Veel te veel organisatieshet gewoon om hun systemen redelijkerwijs te beveiligen. Om welke redenen dan ook (we hebben een verzekering, het is nog nooit eerder gebeurd, bij ons valt niks te halen, geldgebrek etc).Ik denk dat we naar een model toe moeten waarbij organisaties, die persoonsgegevens verwerken, daar een vergunning voor moeten hebben en regelmatig door onafhankelijke inpecteurs getest moeten worden. En die vergunning natuurlijk niet krijgen of kwijtraken als nalatigheid wordt geconstateerd.Alternatief: alle wanpresterende organisaties voor de rechter slepen. Voorbeeld: https://www.bbc.com/news/uk-england-norfolk-51284352