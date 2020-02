Google lekte foto's en video's van gebruikers bij archiefexport

Google heeft foto's en video's van gebruikers van Google Photos gelekt aan andere gebruikers, zo heeft het techbedrijf bekendgemaakt. Het probleem deed zich vorig jaar november voor. Google biedt gebruikers de mogelijkheid om hun gegevens te downloaden en exporteren.

"U kunt uw gegevens exporteren en downloaden vanuit de Google-producten die u gebruikt, zoals uw e-mail, agenda en foto's. In een paar eenvoudige stappen maakt u een archief dat u voor uw administratie kunt bewaren of waarmee u uw gegevens in een andere service kunt gebruiken", aldus de uitleg van Google. Wanneer gebruikers van Google Photos hun eigen data wilden exporteren kregen ze ook de foto's en video's van andere gebruikers in het archiefbestand.

Het probleem deed zich voor tussen 21 november en 25 november 2019. Google vraagt gebruikers die in deze periode hun gegevens wilden exporteren om een nieuwe export te maken en de eerder gedownloade export met de gegevens van andere mensen te verwijderen. Google heeft gedupeerde gebruikers ingelicht. Hoeveel gebruikers door het datalek zijn getroffen is onbekend.