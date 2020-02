Overheid start campagne voor het updaten van IoT-apparaten

Nederlanders laten hun digitale voordeur wagenwijd openstaan, aldus het ministerie van Economische Zaken, dat daarom een nationale campagne is gestart voor het updaten van Internet of Things-apparaten. Uit onderzoek dat het ministerie onder duizend Nederlanders liet uitvoeren blijkt dat bijna driekwart een "smart device" thuis heeft staan. Het gaat dan om smart televisies, speakers en thermostaten (pdf).

Verder blijkt dat een meerderheid van de deelnemers aan het onderzoek weet dat hun IoT-apparaten updates nodig hebben. Toch worden die niet altijd door iedereen geïnstalleerd. Ook blijkt dat mensen het wachtwoord voor hun IoT-apparaten hergebruiken. "Deze houding geeft criminelen de gelegenheid digitaal bij je in te breken en gegevens te stelen", stelt staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken. Om ervoor te zorgen dat mensen toch hun apparatuur gaan updaten is de overheid de "Doe je updates-campagne" gestart.

Via het domein doejeupdates.nl, dat naar een pagina op veiliginternetten.nl wijst, krijgen gebruikers advies over het updaten van hun IoT-apparatuur. "Even je apparaten checken, voordat ze je hacken", zo laat de campagnepagina weten. "Via deze verbonden apparaten kunnen criminelen digitaal bij je inbreken. En zo je gezin begluren, je privégegevens stelen, of je apparaat overnemen. Hoe voorkom je dit? Simpel. Software updates zorgen ervoor dat je apparaten veilig blijven. Update daarom regelmatig je slimme apparaten", zo worden gebruikers gewaarschuwd.

"Ik wil dat mensen zichzelf beter beschermen tegen internetcriminelen. Daarom roept de campagne op slimme apparaten in huis direct te updaten en geven we daarover tips. Tegelijkertijd werk ik aan een wetsvoorstel om updates te verplichten", laat Keijzer weten. De Rijksoverheid consulteert op dit moment over een wetsvoorstel in navolging van Europese regelgeving. Het voorstel is om verkopers te verplichten om software- en beveiligingsupdates aan te blijven bieden voor IoT-apparaten, zodat gebruikers die langer en veiliger kunnen blijven gebruiken.