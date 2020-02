Britse woningbouwvereniging via e-mail voor 1 miljoen euro opgelicht

Een Britse woningbouwvereniging is via e-mail voor ruim 1 miljoen euro opgelicht. Red Kite Community Housing, dat meer dan 6500 woningen in het district Wycombe beheert, werd het slachtoffer van een variant van ceo-fraude. De oplichters registreerden een domein dat leek op het domein van een partij die diensten aan de woningbouwvereniging levert. Vervolgens deden de oplichters zich voor als deze partij.

Op deze manier wisten ze een e-mailwisseling te recreëren en medewerkers van Red Kite te laten geloven dat een nieuw bericht een vervolg op een bestaande conversatie was. Daarin werd gesteld om geld naar een opgegeven rekening over te maken. De woningbouwvereniging stelt dat het een aanvullend "veiligheidsnet" had om aanpassingen aan rekeningen en betalingen op te vangen. Dit proces had de fraude moeten voorkomen.

Een fout in het "clear proces" zorgde er uiteindelijk voor dat de oplichters er toch met het geld vandoor konden gaan. Naar aanleiding van het incident heeft Red Kite besloten om alle processen met betrekking tot betalingen te herzien. Tevens zal de woningbouwvereniging de training voor het personeel aanscherpen. "Een belangrijke les is dat ongeacht hoe goed je denkt dat je systemen zijn, de menselijke dimensie ltijd een potentiële kwetsbaarheid zal zijn", aldus een verklaring van de organisatie.

Vorige week werd bekend dat het Rijksmuseum Twenthe op een ongeveer zelfde manier voor bijna 3 miljoen euro was opgelicht.