UBlock Origin eerste add-on voor nieuwe Androidversie Firefox

De populaire adblocker uBlock Origin wordt de eerste add-on voor de nieuwe Androidversie van Firefox. Mozilla heeft besloten om Firefox voor Android helemaal van de grond af aan op te bouwen. De nieuwe Firefox voor Android maakt gebruik van de GeckoView-engine.

Gecko is de render-engine van Firefox Desktop die ook de basis van GeckoView vormt. Volgens Mozilla zorgt GeckoView ervoor dat de nieuwe Firefox websites sneller kan laden dan de normale Androidversie van Firefox. Daarnaast maakt het allerlei privacyopties mogelijk, zoals het effectiever blokkeren van trackers en cryptominers en het tegengaan van fingerprinting.

Een vroege testversie van Firefox voor Android is een aantal weken geleden beschikbaar gemaakt. In de komende weken zal uBlock Origin de eerste add-on zijn die voor deze nieuwe Firefoxversie beschikbaar komt. "Als één van de populairste extensies helpt uBlock Origin miljoenen gebruikers om controle over hun webervaring te krijgen door opdringerige advertenties te blokkeren en het laden van pagina's te versnellen", aldus Mozillas Philipp Kewisch.

GeckoView gaat de ondersteuning van WebExtensions verder uitbreiden, waardoor ook andere extensies in de nieuwe Firefox zullen werken. Daarbij wordt er voorrang gegeven aan "Recommended Extensions" die voor mobiel gebruik zijn geoptimaliseerd. Dit zijn door Mozilla gecontroleerde en aangeraden Firefox-extensies die volgens de browserontwikkelaar gebruikers een "buitengewone en veilige" ervaring bieden. UBlock Origin heeft op dit moment 5,4 miljoen actieve Firefoxgebruikers.