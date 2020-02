Lock My PC biedt gratis ontgrendelcode na misbruik door scammers

De ontwikkelaar van het programma Lock My PC hebben een gratis ontgrendelcode beschikbaar gemaakt waarmee slachtoffers van scammers hun computer kunnen ontgrendelen. Lock My PC is een programma waarmee gebruikers hun computer kunnen vergrendelen. Het programma schakelt de hotkeys en muis uit en vergrendelt de lade van de dvd-speler. Alleen door het invoeren van de juiste code kan er weer toegang worden verkregen.

Oplichters maken echter gebruik van het programma. Ze doen zich voor als serviceproviders en weten toegang tot de computer van het slachtoffer te krijgen, bijvoorbeeld door die een remote beheertool te laten installeren. Zodra er toegang is verkregen installeren de scammers Lock My PC. Alleen als het slachtoffer betaalt krijgt die de code om zijn systeem te ontgrendelen. Beveiligingsonderzoeker Michael Gillespie maakte onlangs nog melding van het misbruik.

Vanwege het misbruik heeft FSPRO Labs, ontwikkelaar van het programma, verschillende maatregelen getroffen. Zo wordt de software niet meer gratis aangeboden. "Aangezien Lock My PC gratis van onze website kon worden gedownload, hadden we geen controle over wie deze software gebruikte en voor welk doel. We beschouwen activiteiten zoals cybercrime een ernstige schending van de gebruikersovereenkomst", aldus de ontwikkelaar.

De software is dan ook niet meer beschikbaar voor het publiek. Bestaande klanten kunnen het programma nog steeds op verzoek krijgen. De zakelijke versie van Lock My PC is alleen nog beschikbaar voor nieuwe klanten die vanaf een zakelijk e-mailadres hier om verzoeken. Tevens krijgen slachtoffers van de scammers de mogelijkheid om hun systeem te ontgrendelen via een gratis code. Gebruikers moeten de code 999901111 invoeren. Vervolgens genereert de pagina van FSPRO Labs een ontgrendelcode waarmee het systeem is te ontgrendelen. Hierna kan de gebruiker de software van de computer verwijderen.