Hof verwerpt verweer verdachte over VeraCrypt-container

Een man die in een VeraCrypt-container op de computer van zijn partner kinderporno bewaarde, en beweerde dat hij geen idee had hoe de container op de computer terecht was gekomen, is in hoger beroep veroordeeld tot een gevangenisstraf van 180 dagen, waarvan 169 dagen voorwaardelijk.

Daarnaast moet de man een taakstraf van tachtig uur uitvoeren. VeraCrypt is een programma waarmee data is te versleutelen. Het is te gebruiken voor volledige schijfversleuteling of het aanmaken van versleutelde containers waarin bestanden zijn te bewaren. Deze container is alleen met een wachtwoord te openen. Als onderdeel van een eerder voorwaardelijk sepot moest de verdachte zijn gegevensdragers laten controleren. Eind 2015 ontdekte een opsporingsambtenaar bij een dergelijke controle op de computer in de woning van de verdachte het programma VeraCrypt.

Bij het openen van VeraCrypt zag de opsporingsambtenaar dat een versleutelde container was geopend. In deze container werd kinderporno aangetroffen. Hoe de opsporingsambtenaar de container kon openen wordt niet in het vonnis vermeld. Als onderdeel van een voorwaardelijk sepot kunnen bijzondere voorwaarden worden opgelegd waarbij iemand toegang tot alle aanwezige digitale gegevensdragers moet verschaffen, bijvoorbeeld door het geven van de benodigde wachtwoorden.

Verweer verdachte

De man verklaarde tegenover de rechter dat hij geen idee had hoe de VeraCrypt-container op de computer terecht was gekomen. Zo verklaarde de man dat een it'er hem en zijn partner regelmatig hielp met de betreffende computer. Zo installeerde de it'er weleens iets. Wat dit precies was kon de verdachte naar eigen zeggen niet herinneren. Bij de eerste hoorzitting verklaarde de man dat hij vermoedde dat de container door de it'er op de computer was geplaatst.

De it'er, die als getuige werd gehoord, ontkende de VeraCrypt-container op het systeem te hebben geplaatst. Voor het beheer van de computer maakte hij gebruik van TeamViewer. Uit het digitaal forensisch onderzoek bleek dat op het moment dat de computer via TeamViewer werd bestuurd, VeraCrypt niet was geïnstalleerd en de container niet was aangemaakt.

"Op grond van het voorgaande stelt het hof vast dat in de ten laste gelegde periode meermalen sprake is geweest van zelfstandig gebruik van VeraCrypt door de gebruiker van de computer, zijnde de verdachte. Hieronder valt ook het ontsleutelen met behulp van het wachtwoord van de VeraCrypt container in de periode van 10 tot 23 december 2015. Het door de verdachte geschetste scenario dat [getuige] kennelijk verantwoordelijk is voor de gedragingen met kinderpornografisch materiaal acht het hof gelet op het voorgaande onaannemelijk", zo laat het hof in het vonnis weten.

De verdachte stelde verder dat iemand anders een remote beheertool zoals TeamViewer had gebruikt om kinderporno in een versleutelde VeraCrypt-container op de computer te bewaren. Iets dat het hof "hoogst onaannemelijk" noemde. Volgens het hof miskent de verdachte met het schetsen van dit scenario dat TeamViewer bij aanvang van iedere sessie de gebruiker van de computer om toestemming vraagt. Daarover heeft de verdachte niets verklaard. Het hof kwam dan ook tot het oordeel dat het de verdachte zelf is geweest die de kinderporno in de VeraCrypt-container opzettelijk in zijn bezit heeft gehad.

Veroordeling

In eerste instantie werd de man veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes maanden, waarvan twee maanden voorwaardelijk, onder algemene en bijzondere voorwaarden. De verdachte ging tegen deze uitspraak in beroep. Het hof verwierp het verweer van de verdachte en verklaarde hem opnieuw schuldig. Volgens het hof is een onvoorwaardelijke gevangenisstraf in deze zaak op zijn plaats. Vanwege het tijdsverloop van de zaak en persoonlijke omstandigheden kwam het hof echter tot een lagere straf dan eerder door de rechtbank werd opgelegd.