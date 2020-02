Malwarebytes: adware primaire dreiging gebruikers en bedrijven

Adware was vorig jaar de voornaamste dreiging waar gebruikers en bedrijven mee te maken kregen, zo stelt antimalwarebedrijf Malwarebytes in het jaarrapport over 2019 (pdf). Daarnaast meldt de malwarebestrijder dat er een verschuiving aan het plaatsvinden is van eindgebruikers naar bedrijven.

Het aantal gedetecteerde dreigingen gericht op eindgebruikers nam af met twee procent, terwijl het aantal "bedrijfsdetecties" met dertien procent toenam. De meeste malware wordt nog altijd bij eindgebruikers gedetecteerd. Het ging om 41 miljoen detecties tegenover 9,5 miljoen detecties bij bedrijven. Als er wordt gekeken naar de verschillende categorieën malware die Malwarebytes detecteerde, dan staat zowel bij bedrijven als eindgebruikers adware bovenaan.

Van de 41 miljoen detecties bij eindgebruikers werd bijna 17 miljoen als adware geclassificeerd. Een stijging van dertien procent ten opzichte van 2018. Categorieën zoals Trojans, spyware, backdoors en wormen lieten allemaal een daling zien. Bij bedrijven explodeerde de hoeveelheid gedetecteerde adware van 771.000 detecties in 2018 naar 4,3 miljoen in 2019.

De adware, die op Android, macOS en Windows werd waargenomen, gebruikt ook steeds agressievere methodes om advertenties te tonen, verkeer om te leiden en browsers te kapen en is steeds lastiger te verwijderen, aldus Malwarebytes. Bij eindgebruikers gaat het met name om de MindSpark- en InstallCore-adware. Bedrijven worden vooral geplaagd door de Yontoo-adware. Ook voor dit jaar verwacht Malwarebytes dat agressieve adware de voornaamste dreiging blijft. Adware wordt geregeld gebundeld met allerlei software of zit in apps verborgen. Gebruikers krijgen dan ook het advies om goed op te letten welke applicaties ze op hun systemen installeren.