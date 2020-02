Voorwaardelijke celstraf voor katvanger Marktplaatsoplichting

Een man die gedurende lange tijd zijn bankrekening liet gebruiken door iemand die mensen op Marktplaats oplichtte is wegens witwassen veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden. In totaal ontving de man op zijn rekening bijna 6400 euro, afkomstig van veertig slachtoffers die op Marktplaats betaalden voor producten die nooit werden geleverd.

De verdachte stelde tegen een kleine vergoeding zijn bankrekening ter beschikking aan ene "Dennis", die hij kende uit het café en die de niet geleverde producten op Marktplaats zette. Het geld dat op zijn rekening werd gestort nam de man op en droeg hij af aan deze Dennis. Per opname kreeg hij een vergoeding van zo'n tien euro. Meer dan een jaar lang werd de rekening van de man door Dennis gebruikt.

De man stelde dat hij niet wist dat het geld via misdrijven was verkregen. Hij zou Dennis zelfs hebben gevraagd of hij door het beschikbaar stellen van zijn rekening in de problemen zou komen. Daarnaast had hij geen inzicht in de bankafschriften, omdat deze niet bij hem, maar bij een bewindvoerder binnenkwamen. Volgens de rechtbank heeft de verdachte door het niet doen van onderzoek naar de herkomst van het geld de aanmerkelijke kans aanvaard dat het om geld ging dat via misdrijven was verkregen en dankzij zijn handelen werd witgewassen.

Het Openbaar Ministerie eiste een gevangenisstraf van drie maanden. Volgens de rechter zou een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden gezien de ernst van de feiten ook op zijn plaats zijn. De rechter hield echter rekening met het feit dat de verdachte onlangs voor een ander feit een gevangenisstraf van negen jaar heeft gekregen, en het feit dat de wettelijke termijn fors is overschreden. Uiteindelijk werd de man veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden.

Volgens Europol spelen katvangers, zoals de verdachte in deze zaak, een belangrijke rol bij het witwassen van geld dat via cybercrime is verkregen.