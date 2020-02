FBI: criminelen stalen 1,7 miljard dollar via ceo-fraude in 2019

Criminelen hebben vorig jaar 1,7 miljard dollar via ceo-fraude weten te stelen, waarmee deze vorm van cybercrime voor de helft van de totale gerapporteerde cybercrimeschade verantwoordelijk was. Slachtoffers van ransomware raakten 8,9 miljoen dollar kwijt. Dat meldt de FBI in het jaaroverzicht 2019.

De Amerikaanse opsporingsdienst ontving vorig jaar meer dan 467.000 klachten over allerlei soorten cybercrime. De totale schade die slachtoffers leden bedroeg meer dan 3,5 miljard dollar. Een groot deel daarvan werd door ceo-fraude veroorzaakt. In totaal kwamen er bijna 24.000 klachten over ceo-fraude binnen en werden slachtoffers voor meer dan 1,7 miljard dollar gedupeerd. Een stijging ten opzichte van 2018, toen het nog om een bedrag van 1,2 miljard dollar ging.

Bij ceo-fraude en afgeleide varianten doen oplichters zich voor als de directeur van een onderneming en vragen medewerkers om een betaling naar een opgegeven rekening over te maken. Ook komt het voor dat de oplichters zich voordoen als een leverancier van het aangevallen bedrijf. Vervolgens ontvangt het bedrijf een verzoek om facturen naar een nieuwe rekening over te maken. Aanvallers maken hierbij gebruik van typosquatting, waarbij ze domeinnamen registreren die op die van legitieme partijen lijken en versturen vervolgens hiervandaan e-mails, of weten e-mailaccounts te compromitteren en kunnen met de informatie die ze daarin vinden hun fraude voorbereiden en uitvoeren.

Ransomware

Hoewel incidenten met ransomware het afgelopen jaar geregeld in het nieuws kwamen, ontving de FBI in 2019 tweeduizend klachten met een schadebedrag van 8,9 miljoen dollar. Het aantal meldingen en de schade namen wel toe ten opzichte van 2018, toen het nog om minder dan 1500 gevallen ging met een schadebedrag van 3,6 miljoen dollar.

Verder noemt de FBI in het jaaroverzicht ook helpdeskfraude als een groeiend probleem. Het gaat dan om oplichters die zich bijvoorbeeld als Microsoftmedewerkers voordoen en zogenaamde problemen tegen betaling oplossen. Bij de FBI kwamen bijna 14.000 klachten over deze vorm van cybercrime binnen, afkomstig van slachtoffers in 48 verschillende landen die voor meer dan 54 miljoen dollar waren opgelicht. Het schadebedrag steeg met 40 procent ten opzichte van 2018. De meeste slachtoffers zijn volgens de FBI boven de 60 jaar.

De FBI roept slachtoffers van cybercrime op om hier melding van te maken, omdat deze meldingen een belangrijke rol spelen bij het begrijpen van cybercriminelen en hun motieven, aldus de Amerikaanse opsporingsdienst.