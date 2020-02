Computervirus infecteert alle exe-bestanden op computers

Onderzoekers hebben een computervirus ontdekt dat alle exe-bestanden op pc's infecteert. Volgens antivirusbedrijf Kaspersky is "Kbot" het eerste echte virus in jaren dat het heeft ontdekt. Kbot kan op verschillende manieren op computers terechtkomen, bijvoorbeeld via usb-sticks of het downloaden van bestanden van het internet. Eenmaal actief infecteert Kbot alle exe-bestanden op aangesloten logische schijven en gedeelde netwerkmappen.

Hiervoor voegt het virus kwaadaardige polymorfische code toe aan het exe-bestand. Zodra dit exe-bestand op een schoon systeem wordt gestart zorgt Kbot ervoor dat het automatisch bij het starten van het systeem wordt geladen. Het virus is ontwikkeld om gegevens van gebruikers te stelen. Zo maakt het gebruik van webinjects. Via een webinject kan er op een besmette computer bijvoorbeeld informatie aan een banksite worden toegevoegd. Het kan dan gaan om extra invoervelden die aanvullende vertrouwelijke gegevens vragen.

Tevens kan Kbot aanvullende modules downloaden voor het stelen van wachtwoorden, gegevens voor cryptowallets en andere zaken. Gestolen data wordt in een virtueel systeem opgeslagen, wat het lastig maakt om te detecteren, aldus de onderzoekers. "Het Kbot-virus is een serieuze dreiging, omdat het zich snel op het systeem en lokale netwerk kan verspreiden door uitvoerbare bestanden te besmetten, zonder dat die te herstellen zijn", zegt Anna Malina van Kaspersky. Ze merkt op dat Kbot door het injecteren van code in draaiende processen de computer ernstig vertraagt. De meeste infecties met het virus zijn in Rusland waargenomen.