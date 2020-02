WhatsApp-fraude kostte slachtoffers dit jaar al 232.000 euro

Slachtoffers van WhatsApp-fraude zijn in de eerste zes weken van dit jaar al voor 232.000 euro opgelicht. Over heel 2019 genomen bedroeg de schade 1 miljoen euro. De Fraudehelpdesk maakt zich dan ook zorgen over deze trend, zo meldt de NOS. De werkelijke schade ligt mogelijk nog veel hoger.

Bij WhatsApp-fraude doen oplichters zich voor als een bekende van het slachtoffer en vragen vervolgens om geld. Vorig jaar maakten meer dan 2600 mensen melding bij de Fraudehelpdesk dat er was geprobeerd om ze via WhatsApp op te lichten. 353 mensen maakten ook daadwerkelijk geld over naar de oplichters. In totaal ging het om 1 miljoen euro. In de eerste zes weken van dit jaar maakten 700 mensen melding van poging tot oplichting. 77 mensen werd daadwerkelijk opgelicht en verloren 232.000 euro. Het gaat hier alleen om slachtoffers die bij de Fraudehelpdesk aanklopten. Cijfers van mensen die aangifte bij de politie deden zijn niet meegenomen.

Soms sputteren slachtoffers nog weleens tegen als er wordt gevraagd om geld over te maken. "Maar wie wil uiteindelijk zijn kind nou niet helpen?", zegt een woordvoerder van de Fraudehelpdesk. Het gemiddelde schadebedrag bedraagt dit jaar 3.000 euro, maar sommige slachtoffers gingen voor 8.000 euro het schip in. Volgens de politie schamen slachtoffers van WhatsApp-fraude zich en doen ze daarom geen aangifte. "Achteraf schamen mensen zich, omdat ze zich om de tuin hebben laten leiden, maar de oplichters gaan geraffineerd te werk. Wacht niet om aangifte te doen of meld bij de politie dat er een poging is ondernomen."

De Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen (ANBO) wil ouderen tegen WhatsApp-fraude wapenen. "Wij horen steeds vaker dat met name ouderen slachtoffer worden van oplichting via WhatsApp. Onze tip is om nooit zomaar geld naar iemand over te maken als dat aan je wordt gevraagd. Probeer eerst zekerheid te krijgen of het wel 'in de haak is'. Bel de persoon met het nummer waarop je hem of haar normaal belt . Dan valt een oplichter meteen door de mand. Kun je die persoon niet direct telefonisch bereiken? Maak dan geen geld over. Of stel de 'bekende' een vraag waarop een oplichter het antwoord niet kan weten", zegt Liane den Haan van de ANBO.