Oplichters maakten ruim 100.000 euro buit via Marktplaats

Oplichters hebben via Marktplaats ruim 100.000 euro van nietsvermoedende kopers weten te stelen en slachtoffers die verhaal probeerden te halen kwamen uit bij mensen van wie de identiteit was gestolen. Vier mannen, twee uit Amsterdam en twee uit Arnhem, zijn nu door het Openbaar Ministerie aangeklaagd.

Het viertal zou op Marktplaats allerlei populaire elektronica hebben aangeboden. Om vertrouwen te wekken vroegen de oplichters aan kopers om identiteitsbewijzen uit te wisselen. "Als dat was gebeurd, geloofden veel kopers (ten onrechte) dat het wel goed zat en maakten geld over naar de bankrekening van een katvanger", zo laat het Openbaar Ministerie weten.

Het identiteitsbewijs dat de oplichters verstuurden was echter van andere gedupeerde kopers afkomstig. Wanneer kopers verhaal wilden halen kwamen ze dan ook uit bij andere slachtoffers van de oplichters. De mannen liepen tegen de lamp toen zij van een koper een kopie van een politie-identiteitsbewijs ontvingen en gingen misbruiken. Daarop startte de politie in oktober 2016 een onderzoek. Dat leidde via imei-nummers en ip-adressen naar de vier verdachten.

Begin 2017 werden de woningen van de twee Amsterdamse verdachten doorzocht. Een dag na de aanhouding van deze twee mannen besloten de andere twee in Arnhem de gebruikte telefoons en laptops in een beekje in een Arnhems stadspark te dumpen. Een mevrouw vond die en belde de politie. Via de laptops wist de Arnhemse politie de link te leggen naar de Amsterdammers.

Volgens het OM heeft het viertal, dat is aangeklaagd voor oplichting, identiteitsfraude en witwassen, honderden slachtoffers gemaakt die voor ruim 100.000 euro werden opgelicht. Er zijn gevangenisstraffen van tussen de acht maanden en vier jaar geëist. De rechter doet over twee weken uitspraak.