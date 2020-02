Tweede Kamer wil Nationaal Rapporteur Internetcriminaliteit

Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat er een Nationaal Rapporteur Internetcriminaliteit komt. CDA-Kamerlid Van Toorenburg diende een motie in waarin de regering wordt opgeroepen om te kijken of en hoe een Nationaal Rapporteur Internetcriminaliteit kan worden ingesteld (pdf).

Het aantal geregistreerde misdrijven is voor het eerst sinds jaren toegenomen, wat komt door de stijging van online misdaad, aldus de motie. Van Toorenburg stelt dat veel criminaliteit uit de fysieke wereld zich naar het internet heeft verschoven. Het gaat hier volgens het CDA-Kamerlid om "bijzonder complexe materie" en moeten er nog veel stappen worden gezet op het gebied van preventie, opsporing en vervolging.

Een Nationaal Rapporteur Internetcriminaliteit zou hierbij kunnen helpen. De Rapporteur moet adviseren en vaststellen of bepaalde maatregelen effectief zijn. "Cybercrime wordt nauwelijks erkend als probleem, slachtoffers worden niet geholpen. Er is hier iets fundamenteels aan de hand", zegt Van Toorenburg tegenover de NOS. Er is al een Nationaal Rapporteur Mensenhandel die over de aard en omvang van dit probleem aan de regering rapporteert.