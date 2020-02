Chat-app Signal wil met stickers en emoji's de massa bereiken

De versleutelde chat-app Signal heeft de afgelopen maanden verschillende nieuwe features toegevoegd zoals stickers en emoji-reacties waarmee het de massa wil bereiken. Signal, dat al jaren door privacy- en beveiligingsexperts wordt aangeraden, gaat 50 miljoen dollar, geïnvesteerd door mede-oprichter van WhatsApp Brian Acton, inzetten om het grote publiek te veroveren.

Naast stickers en emoji-reacties werden ook eenmalig te bekijken afbeeldingen, iPad-support, een nieuw systeem voor groepsberichten en een experimentele methode voor het versleuteld opslaan van contanten in de cloud ontwikkeld. De features zijn gemaakt om zoveel mogelijk doorsnee gebruikers aan te trekken. Mensen die een chat-app zoeken met de functionaliteit van WhatsApp of Facebook Messenger, alleen met de security van Signal en het feit dat de app nauwelijks data van en over gebruikers verzamelt. "Dit is niet alleen voor de hyperparanoïde beveiligingsonderzoekers, maar voor de massa. Dit is iets voor iedereen in de wereld", zegt Acton in een interview met Wired.

Cryptograaf Matthew Green van de Johns Hopkins University waarschuwt dat nieuwe features extra complexiteit introduceren en daarmee de kans op kwetsbaarheden vergroten. Hij hoopt dan ook op een opt-outmechanisme zodat gebruikers kunnen aangeven dat ze de nieuwe features niet willen gebruiken. Toch is hij erg positief over de chat-app. "Signal denkt goed na over hoe het mensen de functionaliteit kan geven die ze willen, zonder de privacy te veel in gevaar te brengen, en dat is echt belangrijk."

Onlangs werd bekend dat WhatsApp de 2 miljard gebruikers is gepasseerd. Hoeveel mensen via Signal communiceren wil bedenker Moxie Marlinspike niet vertellen. Wel is de app in de Google Play Store meer dan 10 miljoen keer gedownload. Acton voegt toe dat veertig procent van de gebruikers met iOS werkt. Eerder was hij verantwoordelijk voor de groei van WhatsApp. Nu hoopt hij binnen vijf jaar ook miljarden mensen via Signal te laten communiceren. Iets waar de nieuwe features voor moeten gaan zorgen.