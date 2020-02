Politiechefs eisen dat techbedrijven privacy en veiligheid balanceren

Europese politiechefs eisen dat techbedrijven privacy en veiligheid gaan balanceren om kinderen te beschermen. Het toenemend gebruik van encryptie zou maatregelen van politie om kindermisbruik aan te pakken ineffectief maken en meer kinderen blootstellen aan misbruik. "Tenzij techbedrijven proactiever optreden zal het probleem alleen maar erger worden", zo laat het Britse National Crime Agency (NCA) weten.

"Europese politiechefs zien een grote noodzaak voor techbedrijven om samen te werken, en nieuwe veiligheidsstandaarden te ontwikkelen en 'safefty by design' te introduceren die op nieuwe applicaties, games en socialmediaplatformen van toepassing zijn", aldus de Nederlandse korpschef Erik Akerboom. De Europese politiechefs willen dat kinderveiligheid standaard in het ontwerp van nieuwe apps en diensten wordt meegenomen. "Zodat de juiste balans kan worden gevonden tussen het beschermen van de privacy van gebruikers en het beschermen van mensen, met name kinderen", zo stelt het NCA.

Het NCA heeft vijf eisen aan techbedrijven gesteld, die mede door de Nederlandse politie zijn ondertekend. Zo moeten bedrijven aantoonbaar meer coöperatief zijn om opsporingsdiensten te helpen in de strijd tegen kindermisbruik. Verder moet kindermisbruikmateriaal bij ontdekking meteen offline worden gehaald en moeten techbedrijven openheid en transparantie tonen en best-practises, informatie en technologie uitwisselen om kindermisbruik tegen te gaan.

In het verleden hebben organisaties, experts en onderzoekers geregeld gezegd dat het tegenover elkaar zetten van privacy en veiligheid een schijntegenstelling is. "Het recht op privacy is een belangrijk grondrecht. Het is niet mogelijk om te stellen dat 'veiligheid belangrijker is dan privacy', zoals sommige politici doen, dat is een schijntegenstelling. Veiligheid en privacy gaan juist hand in hand", zo laat de SP in één van de standpunten weten.