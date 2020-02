Cryptovaluta IOTA sluit gehele netwerk na diefstal uit wallets

Cryptovaluta IOTA heeft het gehele netwerk gesloten nadat een aanvaller geld uit de officiële Trinity Wallet van gebruikers wist te stelen. De Trinity Wallet is een door IOTA ontwikkelde applicatie voor mobiele apparaten en desktops waarmee IOTA-gebruikers hun IOTA-cryptovaluta kunnen beheren.

Via een "third-party integration" lukte het een aanvaller om geld uit verschillende Trinity-wallets te stelen. Zeker tien IOTA-gebruikers zouden op deze manier zijn bestolen, maar verdere details over de aard van de aanval zijn nog niet gegeven. Volgens berichten op Twitter zou van deze accounts in totaal 1,6 miljoen dollar aan IOTA zijn gestolen. De aanvaller heeft de buitgemaakte IOTA echter niet kunnen verzilveren.

Het IOTA-netwerk maakt voor het bevestigen van transacties namelijk gebruik van een "Coordinator". Na de eerste berichten over het stelen van IOTA op 12 februari besloot de IOTA Foundation de Coordinator uit te schakelen. Hierdoor heeft de aanvaller zijn gestolen IOTA niet bij andere cryptobeurzen kunnen verzilveren, zo laat de IOTA-statuspagina weten. De maatregel moest verdere diefstal voorkomen, maar zorgt er ook voor dat gebruikers op dit moment de cryptovaluta niet kunnen verhandelen.

Op het moment van schrijven is de Coordinator nog altijd offline en krijgen gebruikers het advies om hun Trinity Wallets niet te openen. De IOTA Foundation heeft aangegeven dat het later met meer details over de exploit van de aanvaller en het incident zal komen.