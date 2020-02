Rusland blokkeert versleutelde e-maildienst Tutanota

Na eerder de versleutelde e-maildiensten ProtonMail en StartMail te hebben geblokkeerd hebben de Russische autoriteiten er nu ook voor gezorgd dat de versleutelde e-maildienst Tutanota niet meer in het land toegankelijk is. Dat laat Tutanota zelf weten.

Een specifieke reden voor de blokkade wordt niet door Tutanota gegeven. In het geval van ProtonMail en StartMail werd de blokkade ingesteld omdat er via de e-maildiensten bommeldingen werden verstuurd. Volgens Matthias Pfau, medeoprichter van Tutanota, is versleutelde communicatie een doorn in het oog voor autoritaire regimes zoals Rusland. De versleuteling zorgt er namelijk voor dat inlichtingendiensten hun burgers niet kunnen afluisteren, aldus Pfau. "De huidige blokkade van Tutanota is een actie tegen encryptie en vertrouwelijke communicatie in Rusland", gaat de medeoprichter verder.

Pfau stelt dat de e-maildienst ook al sinds oktober 2019 in Egypte wordt geblokkeerd. Gebruikers in zowel Egypte als Rusland kunnen Tutanota via een vpn of Tor Browser benaderen. "We veroordelen het blokkeren van Tutanota. Het is een vorm van censuur van Russische burgers van wie weer een beveiligd online communicatiekanaal is ontnomen", besluit Pfau.