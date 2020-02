Ring-deurbel verplicht tweefactorauthenticatie voor gebruikers

Eigenaren van een Ring-deurbelcamera moeten vanaf vandaag verplicht via tweefactorauthenticatie op hun account inloggen, zo heeft het bedrijf vandaag bekendgemaakt. Daarnaast is besloten om tijdelijk te stoppen met het gebruik van de meeste third-party trackers in de Ring-app.

Inloggen via tweefactorauthenticatie werd al enige tijd aangeboden, maar is nu verplicht gesteld. De afgelopen maanden verschenen verschillende berichten in de media waarbij gebruikers via hun eigen Ring-camera waren bespioneerd. Volgens Ring lag het probleem bij gebruikers die hun wachtwoord hadden hergebruikt. De wachtwoorden waren via een andere website gelekt, waarna aanvallers met deze gestolen wachtwoorden op Ring-accounts konden inloggen en zo toegang tot de deurbelcamera kregen.

Ring kwam vorige maand ook onder vuur te liggen vanwege het gebruik van trackers in de Ring-app die allerlei informatie verzamelen en doorsturen naar derde partijen, zoals namen, ip-adressen, telecomprovider, telefoongegevens en sensorgegevens. De data ging onder andere naar Facebook. Ring zegt nu dat het per direct het gebruik van de meeste trackers tijdelijk heeft uitgeschakeld. Komende lente zullen gebruikers meer opties krijgen om het delen van informatie via de app te beperken. Ook kunnen gebruikers zich vanaf nu afmelden voor persoonlijke advertenties.